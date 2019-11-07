Son Dakika Haberleri: Osmanlı Torun Ocaklarından şehit ailesine ziyaret
Son Dakika Yaşam Osmanlı Torun Ocaklarından şehit ailesine ziyaret

Osmanlı Torun Ocaklarından şehit ailesine ziyaret

7 saat önce

Osmanlı Torun Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı tarafından, Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Binbaşı Mithat Dunca'nın ailesi ziyaret edildi.

Osmanlı Torun Ocaklarından şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Osmanlı Torun Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı tarafından, Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Binbaşı Mithat Dunca'nın ailesi ziyaret edildi.


Osmanlı Torun Ocakları Genel Başkanı Başdanışmanı ve Eskişehir İl Başkanı Neslihan Yuruksoy, Eskişehir İl Yönetimi Kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyarette şehit ailesine Türk bayrağı kapamalı Kur'an-ı Kerim hediye edildi ve okundu. Ziyaretçiler, şehit ailesiyle uzun süre sohbette bulunurken şehidimizin hayatından konuşuldu, hatıralarını anıldı.


Başkan Neslihan Yuruksoy, yaptığı ziyaret hakkında şu bilgiler paylaştı;


"Ziyaret amacımız şehitlerimizi hiç bir zaman unutmadığımız ve hayatta olan yakınlarının da onların bize emaneti olduğunu herkese hatırlatmaktır. Aziz şehidimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailesiyle bir araya gelerek, ailemizin her zaman yanında olduğumuzu, kapımızın onlara daima açık olduğunu belirtmek isteriz. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Torun, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Şehit annesi Pakize Akbaba, Akşener'in de katıldığı duruşmada beraat etti
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tahlil sırası beklerken can verdi Gerçeği bayide öğrendi! Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı Aracının satışını yaptığı kişiler, önce sazan balığı yedirdi sonra parasını ödemeden kaçtı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 21:24:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmanlı Torun Ocaklarından şehit ailesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]