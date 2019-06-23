Son Dakika Haberleri: Osmanlı Turan Ocakları Şehitkamil İlçe Başkanlığı açıldı
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Osmanlı Turan Ocakları Şehitkamil İlçe Başkanlığı açıldı

25 dakika önce

Osmanlı Turan Ocakları Şehitkamil İlçe Başkanlığı, düzenlenen törenle açıldı.

Osmanlı Turan Ocakları Şehitkamil İlçe Başkanlığı açıldı, System.String[]
Osmanlı Turan Ocakları Şehitkamil İlçe Başkanlığı, düzenlenen törenle açıldı.

Osmanlı Turan Ocakları Şehitkamil İlçe Başkanlığı'nın açılışı için tören düzenlendi. Törene, Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Yardımcıları Şahin Çelik ve Yaşar Özkahraman, Osmanlı Turan Ocakları İl Başkanı Orhan Solak, Osmanlı Turan Ocakları Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Ekinci, üyeler, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yöresel folklor ekibinin de gösteride bulunduğu törene katılanlar, halay çekti.

Törende konuşan Osmanlı Turan Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Şahin Çelik, ülke genelinde yapılanmalarının olduğunu ve açılışı yapılan ilçe başkanlığında üyelerine hizmet vereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından ilçe başkanlığının açılışı yapıldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:34 Kaynak: İHA
Şehitkamil, Güncel
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