Osmanlı Türkmenlerine yardım tırı

Ilgın İlçe Müftülüğü ile Osmanlı Türkmenleri Yaşatma, Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği tarafından Kuzey Irak ve Suriye Türkmenlerine ulaştırılmak üzere toplanan kıyafetlerin bulunduğu yardım tırı dualarla uğurlandı.

Yardım toplama merkezi önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Müftü Abdurrahim Kocagöl 15 günde iki tır kıyafetin toplandığını belirterek şunları kaydetti:

"Yardım kampanyamıza umduğumuzdan ve beklediğimizden daha çok bir bağış oldu. Hayır, sahiplerini kutluyorum. Kampanyamıza destek veren öncelikle yardım merkezimizde nöbet tutan personelimiz başta olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Dernek Başkanı Şafak Soy, halkın dikkatini Türkmenlere çekmek istediklerini söyledi.

Daha önce de Türkmenlere yardım tırı yolladıklarını anımsatan Soy, "Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapmış olduğumuz bir protokol doğrultusunda, bu çalışmalarımızı Türkiye genelinde yürütüyoruz. Sizin bakış açınızdan gardıroplarınızı temizleme gibi gördüğünüz, çöpe atmaya kıyamadığımız ikinci el eşyalar bunlar. Bu kıyafetler Ankara'daki genel merkezimize ulaştıktan sonra kuru temizleme ve ayrıştırma ünitesine gidecek. Yıkama, ütüleme ve paketlemeden sonra ihtiyaç sahibi Türkmenlere ulaştırıyoruz. Ben katkıda bulunan tüm yetkililere teşekkür ederim."

Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu ve Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın konuşmalarının ardından yardım tırları dualarla uğurlandı.