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Osmanlı'ya göç eden Seferadların torunları, dilleri Ladino'yu koruma mücadelesi veriyor
7 saat önce
Dünyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerden biri, İstanbul’da canlı tutulmaya çalışılıyor. 5 asır önce İspanya’dan Osmanlı topraklarına göç eden Seferadların torunları, dedelerinin dili Ladino’yu korumak için mücadele veriyor
Dünyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerden biri, İstanbul'da canlı tutulmaya çalışılıyor. 5 asır önce İspanya'dan Osmanlı topraklarına göç eden Seferadların torunları, dedelerinin dili Ladino'yu korumak için mücadele veriyor.
İstanbul'da yaşayan 90 yaşındaki Dora Beraha, "Bizden sonra bu dili konuşan kimse kalacak mı? Muhtemelen çok az. Yok olması mümkün" diyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:42
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