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Osmanlı'ya göç eden Seferadların torunları, dilleri Ladino'yu koruma mücadelesi veriyor
7 saat önce
Dünyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerden biri, İstanbul'da canlı tutulmaya çalışılıyor.
Dünyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerden biri, İstanbul'da canlı tutulmaya çalışılıyor. 5 asır önce İspanya'dan Osmanlı topraklarına göç eden Seferadların torunları, dedelerinin dili Ladino'yu korumak için mücadele veriyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:51
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