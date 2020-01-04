Osmanlı'ya göç eden Seferadların torunları, dilleri Ladino'yu koruma mücadelesi veriyor

Dünyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerden biri, İstanbul'da canlı tutulmaya çalışılıyor. 5 asır önce İspanya'dan Osmanlı topraklarına göç eden Seferadların torunları, dedelerinin dili Ladino'yu korumak için mücadele veriyorView on euronews