Osmanlı'ya göç eden Seferadların torunları, dilleri Ladino'yu koruma mücadelesi veriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Osmanlı'ya göç eden Seferadların torunları, dilleri Ladino'yu koruma mücadelesi veriyor - Son Dakika Dünya

Osmanlı'ya göç eden Seferadların torunları, dilleri Ladino'yu koruma mücadelesi veriyor

7 saat önce

Dünyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerden biri, İstanbul'da canlı tutulmaya çalışılıyor.

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Dünyada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerden biri, İstanbul'da canlı tutulmaya çalışılıyor. 5 asır önce İspanya'dan Osmanlı topraklarına göç eden Seferadların torunları, dedelerinin dili Ladino'yu korumak için mücadele veriyorView on euronews

Osmanlı'ya göç eden Seferadların torunları, dilleri Ladino'yu koruma mücadelesi veriyor

İstanbul, İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:51 
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