Osmanlı yadigari Novi Pazar'da korona virüs alarmı - Son Dakika

Osmanlı yadigari Novi Pazar'da korona virüs alarmı

Sırbistan'ın güneybatısında Osmanlı'nın son kalesi olarak bilinen Novi Pazar ve Tutin kentleri, korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyor.

Sırbistan'ın güneybatısında Osmanlı'nın son kalesi olarak bilinen Novi Pazar ve Tutin kentleri, korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşıyor.

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi


Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinde yer alan kentlerde hastaneler yetersiz kalırken, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastaların yerlerde yattığını gösteren rahatsız edici fotoğraflar ortaya çıktı. Yerel kaynakların açıkladığı verilerle Sırp yetkililer tarafından açıklanan hasta ve ölü sayısı arasında büyük farklar bulunması, Sırbistan hükumetinin durumun vehametini "gizliyor" olabileceği endişesine neden oluyor. Birkaç gün önce salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen ve Belediye Başkanı Nihat Bişevats'ın da korona virüse yakalandığı Novi Pazar şehri için medyada "Sırbistan'ın Wuhan'ı" yorumları yapılıyor. Sancak merkezli basın kuruluşları, korona virüslü hasta sayısının 500'ü aştığı kentte hastanelerdeki solunum cihazlarının çalışmadığını ve sağlık sisteminin "patlamanın eşiğinde" olduğu bilgisini geçiyor.


Sancak bölgesinde salgının etkili olduğu bir diğer kent olan Tutin'de sağlık çalışanları, Belgrad yönetiminin yardım çağrılarına cevap vermemesinden şikayet ediyor. Tutin'de 2 haftadır hastanelerin yetersiz olması nedeniyle hastaları Novi Pazar'a sevk ettiklerini açıklayan Tutin Sağlık Ocağı Acil Servisi Şefi Mirzeta Dizdareviç, şehirde bazı ailelerin tamamının hayatını kaybettikleri vakalar yaşandığını açıkladı. Nova.rs'nin haberine göre Dizdareviç, "Her gün insanlar ölüyor. Transferleri sırasında ve gittikleri Novi Pazar'da da ölüyorlar. Bugün Hoca, dua sırasında ölen 4 kişinin adını okuyup ne zaman defnedileceklerini duyurdu. Birkaç gün önce de 8 cenaze vardı. Tutin'de çoğunlukla yaşlı insanlar kaldı ve bunlardan çoğu da hasta ve zor durumda" diye konuştu.


Resmi verilere göre, Sırbistan'da toplam vaka sayısı 14 bin 288 iken şu ana kadar korona virüs nedeniyle 274 kişi hayatını kaybetti. - YENİ PAZAR

Sırbistan Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmanlı yadigari Novi Pazar'da korona virüs alarmı - Son Dakika

Son Dakika

18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:12 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:40 Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor 11:21 Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu 10:48 Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi 10:02 AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
18:53
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:23
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
18:11
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
18:10
Tokat'ta cenaze ve nişan törenlerine katılan 75 kişi koronavirüse yakalandı
17:47
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 19:14:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlı yadigari Novi Pazar'da korona virüs alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]