Osmanlı Yadigarı Taş Köprüler Baharda Onarıma Alınacak

Edirne'deki tarihi Tunca ve Meriç köprüleri bahar aylarında onarıma alınacak.

Edirne'deki tarihi Tunca ve Meriç köprüleri bahar aylarında onarıma alınacak.



Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç Köprüsü üzerinde incelemede bulundu.



Canalp, Meriç ve Tunca köprülerinin üzerindeki taşların zaman içinde deforme olduğunu söyledi.



Restorasyon çalışmalarının bahar aylarında başlayacağını belirten Canalp, "İnşaat sezonunun ilk döneminde köprülerin tadilatına başlayacağız. Harçların tutacağı bir döneme girilmesi gerekli. Yoksa şu an için yapacağımız çalışmanın bir anlamı yok. Şu anda atılan bir harç tutmaz." dedi.



Vali Canalp, Meriç Nehri'nin debisinin arttığı dönemlerde sürüklenerek köprü ayaklarında biriken kütük ve ağaç parçalarının da en kısa sürede temizleneceğini kaydetti



Sultan Abdülmecit tarafından 1847 yılında yaptırılan 263 metre uzunluğunda Meriç Köprüsü ile Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından 1615 yılında yaptırılan Tunca Köprüsü en son 2007 yılında onarımdan geçti.

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