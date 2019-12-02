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Osmanlı'yı anlatan 40 milyon dolarlık Ateş Krallıkları dizisi: Propaganda mı, tarihi gerçeklik mi?
6 saat önce
İlk bölümü 17 Kasım'da yayınlanan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yapımı "Ateş Krallıkları" isimli tarihi dizi tartışmaların odağında olmayı sürdürüyor
40 milyon dolar bütçeli Ateş Krallıkları dizisi: Karalama mı, tarihi gerçeklik mi?
İlk bölümü 17 Kasım'da yayınlanan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yapımı "Ateş Krallıkları" isimli tarihi dizi tartışmaların odağında.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:55
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