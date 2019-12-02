Son Dakika Haberleri: Osmanlı'yı anlatan 40 milyon dolarlık Ateş Krallıkları dizisi: Propaganda mı, tarihi gerçeklik mi?
Son Dakika Dünya Osmanlı'yı anlatan 40 milyon dolarlık Ateş Krallıkları dizisi: Propaganda mı, tarihi gerçeklik mi? - Son Dakika Dünya

Osmanlı'yı anlatan 40 milyon dolarlık Ateş Krallıkları dizisi: Propaganda mı, tarihi gerçeklik mi?

6 saat önce

İlk bölümü 17 Kasım'da yayınlanan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yapımı "Ateş Krallıkları" isimli tarihi dizi tartışmaların odağında olmayı sürdürüyor

Osmanlı'yı anlatan 40 milyon dolarlık Ateş Krallıkları dizisi: Propaganda mı, tarihi gerçeklik mi?, System.String[]

40 milyon dolar bütçeli Ateş Krallıkları dizisi: Karalama mı, tarihi gerçeklik mi?


İlk bölümü 17 Kasım'da yayınlanan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yapımı "Ateş Krallıkları" isimli tarihi dizi tartışmaların odağında.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:55 
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