Son Dakika Haberleri: Osmanlı zabıta kıyafeti ile karanfil dağıttılar
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Osmanlı zabıta kıyafeti ile karanfil dağıttılar

3 saat önce

Konya'da Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümünde zabıta görevlileri, Osmanlı zabıta kıyafetleri ile vatandaşlara karanfil dağıttılar.

Osmanlı zabıta kıyafeti ile karanfil dağıttılar, System.String[]

Konya'da Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümünde zabıta görevlileri, Osmanlı zabıta kıyafetleri ile vatandaşlara karanfil dağıttılar.


Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla çeşitli etkinliler düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri, etkinlikler kapsamında Osmanlı zabıta kıyafetleri giyerek Bedesten Çarşısı, Mevlana Meydanı ve Mevlana Caddesi'nde esnafa ve vatandaşlara karanfil dağıttılar. Zabıta görevlilerinin Zabıta Haftası'nı tebrik eden vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdiler. - KONYA

Zabıta, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:03 Kaynak: İHA
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