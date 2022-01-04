''Osmanlıca, İngilizce, Okuma – Yazma ve Diksiyon'' kursları Değirmen Millet Kıraathanesi'nde başladı

Açtığı kurslarla binlerce kişiye dokunan Gürsu Belediyesi hemşehrilerininin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için açtığı kurslara bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar Değirmen Millet Kıraathanesi'nde ücretsiz olarak takı tasarımdan üniversite hazırlık kurslarına, fotoğrafçılıktan hüsnühata kadar geniş bir kurs yelpazesi bulunan Gürsu Belediyesi kapılarını 'Osmanlıca, İngilizce, Okuma – Yazma ve Diksiyon' kursuna açtı. Haftanın beş gününe yayılan kurslar Gürsulular tarafından yoğun ilgi görüyor.

Başkan Işık; Hemşehrilerimizin Yanında Olmaya Devam Ediyoruz

Hemşehrilerimiz için her gün bir adım ileriyi planlıyoruz diyen Gürsu Belediyesi Başkanı Mustafa Işık; ''Vatandaşlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri için buradayız. Bir yandan tarihimiz olan Osmanlı'yı daha iyi anlamak için açtığımız Osmanlıca kursumuz bir yandan da globalleşen Dünya'yı daha iyi kavramak için açtığımız İngilizce kursumuzla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kursiyerlerimizin gelecekleriyle ilgili, şu anda var olan sorunlarıyla ilgili herhangi bir engel varsa o noktada yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Birden Fazla Alanda Kurslarımız Devam Ediyor

Bugüne kadar fotoğrafçılıktan yemek kursuna, üniversiteye hazırlık kurslarından takı tasarım kurslarına kadar geniş bir yelpazede hemşehrilerimize kurs hizmeti vermeye devam ediyoruz. Binlerce öğrenci kurslarımızdan eğitim alıp sertifikalarını aldılar. Dünya'daki teknolojik gelişimle birlikte farklı kurslar açarak hemşehrilerimizin kendilerini geliştirmesine imkan tanıyoruz.'' Dedi.