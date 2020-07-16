Osmanlıca mektup yazdığı Cumhurbaşkanı'nın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkacak - Son Dakika

Osmanlıca mektup yazdığı Cumhurbaşkanı'nın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkacak

Osmanlıca mektup yazdığı Cumhurbaşkanı'nın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkacak LGS Türkiye birincilerinden Onur Alperen Yılmaz: "Osmanlıca mektup yazıp görüşmek istediğim notunu düştüm, talebim kabul edildi" "Cumhurbaşkanımızın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkmak için çalıştım, en...

Osmanlıca mektup yazdığı Cumhurbaşkanı'nın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkacak

Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi

LGS Türkiye birincilerinden Onur Alperen Yılmaz:

"Osmanlıca mektup yazıp görüşmek istediğim notunu düştüm, talebim kabul edildi"

"Cumhurbaşkanımızın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkmak için çalıştım, en büyük motivasyonum oldu"

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı Osmanlıca görüşme talebi kabul edilen ve karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkabilmek için gecesini gündüzüne katan Antalyalı Onur, LGS'de tam puan alan 181 öğrenci arasına girmeyi başardı. Onur Alperen Yılmaz, "Daha önce Cumhurbaşkanımıza Osmanlıca bir mektup yazmıştım. Oraya sizinle görüşmek istiyorum diye bir not düşmüştüm. Beni aradılar. Orada bana görüşme sözü verdiler yüz yüze. Ben Cumhurbaşkanıyla görüşmeyi Türkiye birincisi olarak gitmeyi çok istedim. Sınavdan sonra ful olduğunu öğrenince biz bunu ayarlamaya başladık. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde görüşeceğiz. Benim için en büyük motivasyon oldu" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde okuyan Onur Alperen Yılmaz bütün soruları doğru cevaplandırarak tam 500 puanla Türkiye birincileri arasına girdi.

42 farklı ilden 181 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığı LGS'de yüzde 0,01 dilimle tam puan alan Yılmaz, sonucu öğrenince ağladığını söyledi. Yılmaz, "Ben telefona bakıyordum o anda. Annem, 'ful yapmışsın' dediler. Sınavın ertesi günü öğrendim zaten. Ben o an bir dondum, sonra ağladım. Sonra duygu patlaması gibi bir şey oldu. Sonucu öğrendiğim zaman değişen bir şey olmadı sadece optikte bir hata olmasından korkuyordum o da Allah'a şükür çıkmadı. Daha önce ben Osmanlıca, Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazmıştım. Oraya sizinle görüşmek istiyorum diye bir not düşmüştüm. Beni aradılar. Orada bana görüşme sözü verdiler yüz yüze. Ben Cumhurbaşkanıyla görüşmeyi, Türkiye birincisi olarak gitmeyi düşündüm. Sınavdan sonra ful olduğunu öğrenince biz bunu ayarlamaya başladık. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde görüşeceğiz" diye konuştu.

"Benim için en büyük motivasyon oldu"

Cumhurbaşkanıyla görüşmenin motivasyonu ile sınava girdiğini belirten Türkiye birincisi Yılmaz, "Onun motivasyonuyla girdim bir nevi sınava. Çünkü bir defa giriyoruz sınava. Bir şansımız var bu LGS için onun için en iyisini yapıp, en iyisiyle yanına gitmeyi düşündüm. Buradan Cumhurbaşkanımıza sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Ayasofya kararı için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, Osmanlıca, Türkiye, LGS, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Osmanlıca mektup yazdığı Cumhurbaşkanı'nın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkacak - Son Dakika

Son Dakika

22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:43 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
20:43
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 23:55:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlıca mektup yazdığı Cumhurbaşkanı'nın karşısına Türkiye 1'incisi olarak çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]