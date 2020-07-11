Osmanlıca yazılı tapu ve senetler ondan soruluyor - Son Dakika

SİVAS'ta yaşayan Hasan Hüseyin Öztürk (81), 74 yıl önce dedesinin yanında çalışarak öğrendiği yeminli tercümanlığı sürdürüyor. Kentte özellikle Osmanlı döneminden kalan tapu ve senetleri tercüme ettirmek isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği Öztürk, yüzlerce akademisyenin çalışmalarına da katkı sağladı.
Sivas'ta yaşayan evli ve 4 çocuk babası Hasan Hüseyin Öztürk, 7 yaşındayken 1946 yılında yeminli tercümanlık yapan dedesi İbrahim Kavukçuoğlu'nun yanında çalışmaya başlayarak Osmanlıca, Arapça ve Farsça öğrendi. Daha sonraki yıllarda ise eğitimine devam ederek Sivas'ta Hoca İmam Cami Hafız Mektebi'ne yazıldı. Mektepten mezun olduktan sonra ise bir süre imamlık yaptı. Sivas'ta duyulan ihtiyaç üzerine yeminli tercümanlık yapmaya başlayıp, bu meslekte ilerledi. Öztürk, yeminli tercümanlığı ilerleyen yaşına rağmen bugün de sürdürüyor. Kentte özellikle Osmanlı döneminden kalan tapu ve senetleri tercüme ettirmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu Öztürk, Paşabey Mahallesi Mahkeme Çarşısı üzerinde bulunan Subaşı Hanı'ndaki bürosunda çalışmalarını sürdürüyor.
Bu zamana kadar 100'ün üzerinde profesör ve öğretmene eğitim verdiğini belirten Öztürk, "5-6 tanesi profesör olmak üzere 100'ün üzerinde öğretmene tercümanlığı öğrettim. Birçok öğrenci öğrenmek için buraya gelir. Benim mesleğim Osmanlıca, Arapça, Farsçayı tercüme etmek. Ancak öncelikle Osmanlıcanın her çeşidini tercüme ederim. Toplamda 8 çeşit yazısı vardır. Ben de bunları okuyorum. Ben yeminli tercümanım. Yeminli tercüman demek, devlet yemin ettiriyor bize, mahkemeye belge verirken işinde gücünde hile etmeyeceğimize dair. Aşağı yukarı 200 senelik tapuları okudum. Diğerleri daha yakın tarihliydi. Nüfus kayıtları 1915'lerde falan yazılıp Türkçeye çevrilmiş, ancak tapuları bundan çok evvel öncelerinde oluşturulmuş. Bu mesleğin son kalanlarındanım" diye konuştu.