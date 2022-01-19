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Osmanlıdan kalan yaban hayvanları için ağaçlara meyve asma geleneği burada yaşatılıyor - Son Dakika

Osmanlıdan kalan yaban hayvanları için ağaçlara meyve asma geleneği burada yaşatılıyor

19.01.2022 09:25

Osmanlıdan kalan yaban hayvanları için ağaçlara meyve asma geleneği burada yaşatılıyorERZURUM Erzurum'da Osmanlıdan gelen yaban hayvanları için ağaçlara meyve asma geleneği yaşatılıyor.

Osmanlıdan kalan yaban hayvanları için ağaçlara meyve asma geleneği burada yaşatılıyor

ERZURUM Erzurum'da Osmanlıdan gelen yaban hayvanları için ağaçlara meyve asma geleneği yaşatılıyor. Onlarca ağaca asılan birbirinden farklı meyve türleri kışın çetin geçtiği Erzurum'da yabani hayvanların beslenmesine yardımcı oluyor.

Erzurum Aziziye Belediyesi tarafından Osmanlıdan kalan ağaçlara meyve asma geleneği yaşatılıyor. Gece saatlerinde eksi 25 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı ve yanı sıra zeminin tamamen beyaz örtüyle kaplanması sonrası doğada yiyecek bulamayan kuşlar başta olmak üzere diğer yaban hayvanları düşünülerek ağaçlara portakal, mandalina ve elma gibi meyve türleri asıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan kepçeyle çıktığı ağaçlara tek tek elleriyle meyveleri asarak hem yaban hayatına destek verdi hem de ecdadın geleneğini yaşattı. Meyvelerin yanı sıra kuşların soğuk havalardan etkilenmemesi için ağaçlara kuş yuvaları da bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orhan, Osmanlı geleneğini yaşatıp hayvanları bu zor şartlarda yalnız bırakmadıklarını ifade ederek," Erzurum'da en soğuk kış günlerini yaşıyoruz. Burada bizim özellikle vurgulamak istediğimiz nokta yaban hayvanlarının bu soğuk havada zorluk çekmemeleridir. Arkadaşlarımızla birlikte ilçemizde bulunan parklardaki ağaçlara meyveler astık. Ayrıca kuş yuvaları astık. Amacımız hayvanların soğuktan etkilenmemesi ve yiyecek bulma noktasında çekmiş oldukları sıkıntıları da bir nebze olsun gidermek. Tarihimize baktığımızda 12 Hayvanlı Türk Takvimi bu anlamda bizim hayvanlara ne kadar önem verdiğimizin göstergesidir. Baktığımızda bu gelenek Osmanlıda vardı. Meyve ağaçlarında hayvanların hakları bırakılırdı. Erzurum bu meyvelerin yetişmesi gereken şartlara sahip değil ama biz bu anlamda o geleneğe vurgu yapmak istedik" dedi.

Osmanlıdan kalan yaban hayvanları için ağaçlara meyve asma geleneği burada yaşatılıyor
Osmanlıdan kalan yaban hayvanları için ağaçlara meyve asma geleneği burada yaşatılıyor
Osmanlıdan kalan yaban hayvanları için ağaçlara meyve asma geleneği burada yaşatılıyor

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Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmanlıdan kalan yaban hayvanları için ağaçlara meyve asma geleneği burada yaşatılıyor - Son Dakika


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