Üye Girişi
Osmanlıdan kalma 140 yıllık saat tıkır tıkır çalışıyor - Son Dakika

Osmanlıdan kalma 140 yıllık saat tıkır tıkır çalışıyor

09.08.2021 11:32
Osmanlıdan kalma 140 yıllık saat tıkır tıkır çalışıyor, System.String[]

Osmanlı zamanından kalma 140 yıllık sarkaçlı saat çalışmasıyla kendisine hayran bırakıyor.

Osmanlı zamanından kalma 140 yıllık sarkaçlı saat çalışmasıyla kendisine hayran bırakıyor.

Osmanlı döneminde neredeyse her evde bulunan sarkaçlı saatler, günümüzde çok tercih edilmese de antika severlerin ilgisini çekiyor. Eskişehir'de kurulan antika pazarında, eski yıllardan kalma saatler satan Bülent Aynacı'nın tezgahı görenleri hayran bırakıyor. Tezgahta bulunan 140 yıllık sarkaçlı saate ise fiyat olarak 2 bin TL paha biçiliyor.

"Biz bunları hala ayakta tutmaya çalışıyoruz"

Eskişehir'de uzun yıllardır antika işiyle uğraşan Bülent Aynacı, 140 yıllık saatin aktif olarak çalıştığını belirtti. Antika saatlerin tamirini yapan ustaların azaldığına da değinen Aynacı, "Buradaki saatler minimum 140 yıllık. Saatlerin hepsi Osmanlı zamanından kalma. Aktif olarak hala çalışıyor ve herhangi bir sıkıntısı yok. Bu saatler sarkaçlı ve anahtar kurmalı. Şu an bu saatin fiyatı 2 bin TL. Bunların tamirini yapan ustalarımız da çok azaldı. Bu saatlerin bize maliyeti fazla oluyor ama biz bunları hala ayakta tutmaya çalışıyoruz. Gelen talepler olumlu yönde. Alıcıların ilgisini çekiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Osmanlıdan kalma 140 yıllık saat tıkır tıkır çalışıyor
Osmanlıdan kalma 140 yıllık saat tıkır tıkır çalışıyor
Osmanlıdan kalma 140 yıllık saat tıkır tıkır çalışıyor

Türk Lirası, Eskişehir, Osmanlı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Osmanlıdan kalma 140 yıllık saat tıkır tıkır çalışıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tokyo'da bronz alan Hatice Kübra'nın babasının mezarından yaptığı paylaşım yürek yaktı 11:38 Tokyo'da bronz alan Hatice Kübra'nın babasının mezarından yaptığı paylaşım yürek yaktı Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor 11:32 Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne 11:29 Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne
Şaşırtan fedakarlık! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye gelebilmek için büyük parayı istemedi 11:25 Şaşırtan fedakarlık! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye gelebilmek için büyük parayı istemedi Türklere hakaret eden Afgan gazeteciye tepkiler artıyor! 11:17 Türklere hakaret eden Afgan gazeteciye tepkiler artıyor! "SunatullahSaadatTutuklansın" etiketi TT oldu Kontenjanlar açıklandı! Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak 10:53 Kontenjanlar açıklandı! Bu yıl 2 bin 500 polis alımı yapılacak
İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak 10:41 İçişleri Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış 10:14 Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış

Son Dakika Haberleri
11:32 Altının gram fiyatı 487 lira seviyesinden işlem görüyor
11:31 İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor
11:28 Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne
11:25 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
11:24 Şaşırtan fedakarlık! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye gelebilmek için büyük parayı istemedi
11:21 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor
11:17 Türklere hakaret eden Afgan gazeteciye tepkiler artıyor! "SunatullahSaadatTutuklansın" etiketi TT oldu
11:13 Bankada hesabı olanlar dikkat! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı
11:11 Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor
10:47 Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor
Tarihi şadırvanın yapısı bozulacaktı! Yapılan mermer kaplama vatandaşın haklı isyanıyla söküldü Tarihi şadırvanın yapısı bozulacaktı! Yapılan mermer kaplama vatandaşın haklı isyanıyla söküldü         
11:44
15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim 15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim         
11:34
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor         
11:25
1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor         
11:21
Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor         
11:11
Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor         
10:48
Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın         
10:34
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak         
10:10
Babasını vurmak isterken araya giren şahsı öldürüp kaçtı Babasını vurmak isterken araya giren şahsı öldürüp kaçtı         
09:56
Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor         
09:54
Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim Saygısız Afgan gazeteciden geri adım: Biliyorum beni öldürmek istiyorsunuz ama özür dilerim         
09:47
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti         
20:12
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti         
16:08
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 11:47:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlıdan kalma 140 yıllık saat tıkır tıkır çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement