Osmanlının Ve Selçuklunun Estetik Mührü Lale Defile İle Dünyaya Anlatılacak

Yapımcı Savaş Uğurlu öncülüğünde özel tasarımları Moda tasarımcısı Neslişah Yılmaz tarafından gerçekleşecek olan İstanbul Lale Defilesinde bir ilke imza atılarak Türkiye'nin en önemli ebru sanatçılarından Garip Ay'ın Lale konseptli desenleri, defile tasarımlarında kullanılacak.

UĞURLU, ''EBRU SANATI İLE MODAYI BÜTÜNLEŞTİRECEĞİZ''

İstanbul Lale Defilesinde 34 parçadan tasarlanacak motiflerinden özel defile gerçekleştireceklerini belirten Yapımcı Savaş Uğurlu, ''İstanbul Lale Defilesinde bir ilk gerçekleşecek ve Ebru sanatı ile Modayı bütünleştireceğiz. Toplumların hafızalarını tazelemek, tarihi hasretleri gidermek, ülkemizin uluslararası platformlarda tanıtımına katkı sağlamak adına, birçok yabancı basın, protokolünde katılımlarıyla İstanbul Lale Defilesini, bu kez Lale motiflerinden özel tasarlanmış kıyafetleri, Nisan ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. 21. Yüzyılın hızı ve küresel dünya, kültürel öğelerimizle aramıza mesafe koysa da, nostaljik hasretleri gidermenin yöntemlerini arıyoruz. İstanbul Lale Defilesi,üzerinde yaşadığımız Osmanlı topraklarının anısına bir saygı duruşu niteliğinde olacak. Osmanlı Döneminin 600 yıllık geçmişinden yararlanılarak hazırlanan koleksiyonumuz, 21. Yüzyılın güncelliğini de içinde barındıracak. Günümüzün Avrupa tarafından şekillendirilen kavrama alternatif bir bakış açısı olması yönüyle "İstanbul Lale Defilesi" projesi güncel bir tasarım hareketi olacaktır. Ebru sanatçısı Garip Ay'la yapacağımız bu işbirliğinde laleyi ebru sanatıyla birleştireceğiz. Laleyi formundan ziyade daha sanatsal ele alarak hazırlayacağım koleksiyon, bir ilk olacak. Böylelikle hem Lalemize sahip çıkacağız, hem de Unesco tarafından koruma altına alınan ebru sanatıyla birleştireceğiz. Benim için çok heyecan verici bir koleksiyon olacak. Lale ebru sanatında en çok resmedilen bir çiçektir ve Allah'ı temsil eder. 21. Yüzyılın hızı ve küresel dünya, kültürel öğelerimizle aramıza mesafe koysa da, nostaljik hasretleri gidermenin yöntemlerini arıyoruz. İstanbul Lale Defilesi,üzerinde yaşadığımız Osmanlı topraklarının anısına bir saygı duruşu niteliğinde olacak. Osmanlı Döneminin 600 yıllık hikayesinden yararlanılarak hazırlanacak olan koleksiyonumuz, 21. Yüzyılın güncelliğini de içinde barındıracak. Günümüzün Avrupa tarafından şekillendirilen kavrama alternatif bir bakış açısı olması yönüyle "İstanbul Lale Defilesi" projesi güncel bir tasarım hareketi olacaktır. 'dedi

''LALEYİ YURT DIŞINDA DAHA İYİ ANLATMALIYIZ''

İstanbul Lale Defilesinin amacın da ülkemizde ve yurt dışında Lalenin, Türk modası ile bütünleştirerek yaygınlaştırılması olduğuna da değinen Uğurlu, ''Lale'mizin, Ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, bilinirliğinin artırılması için projemizi tüm dünya basını aracılığı ile organizasyonumuzda duyuracağız.. Ayrıca Türk kültür moda ve sanat hayatındaki yerini anlatmak, Lalenin bir Türk çiçeği olduğunu ve Orta Asya´ dan Anadolu´ya Türkler tarafından getirildiğini; Anadolu´da 16.YY´dan sonra bahçelerde yetiştirilmeye başlanıldığını ; Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise özellikle İstanbul'da gerek saray bahçelerinde ve gerekse halk tarafından yetiştirilen bir çiçek olduğunu; Lalenin Anadolu´dan Avrupa´ya götürülen bir çiçek olduğu gerçeğini yurtdışında anlatmayı amaçlıyoruz. 'dedi

''GİYİLEBİLİR TASARIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİM''

Tasarlayacağı özel kıyafetler de, Lale motiflerinin ulusal ve uluslararası düzeyde giyilebilir kıyafetler olabileceğini belirten İstanbul Lale Defilesinin Moda Tasarımcısı Neslişah Yılmaz ise, ''Kendi kültürümüzün bir parçası olan laleyi, kendi kültürümüzün sanatlarıyla harmanlamayı düşünüyorum. Bizim topraklarımız, yaşanmışlıkla dolu olduğu için kendi kültürümüze sahip çıkmak adına, hem laleyi hem de sanatlarımızı kullanarak hazırlanacak 34 parçalık koleksiyon olacak. Yerli üretim kumaşlarla ve el işçiliğiyle hazırlanacak koleksiyonumuzda sürprizlerimiz de olacak. Lalenin İstanbul'la buluşmasını konu alan "Lale" temalı tasarımları Lale Defilesinde ilk kez görücüye çıkaracağız. Tasarımlarım, İstanbul'a ait mimari formlarla birlikte bu kez kendi estetik formunu izleyiciye farklı renk, desen ve harmoni zenginliğinde sunacak. İstanbul Lale Defilesi, İstanbul'umuzun kültürünü, medeniyetini, modasını uluslararası platformlarda anlatmak amacıyla gerçekleşecektir. ''dedi

LALENİN EBRU SANATIYLA YERİ BAŞKADIR

İstanbul Lale Defilesinde ebru sanatı ile Lale'yi bütünleştirmek için projede yer alacak olan Ebru Sanatçısı Garip Ay ise, 'Lale Defilesinde ilk aklıma gelen konu, nesli tükenmiş İstanbul lalesi gibi birçok deseni renk ve boyut farklarıyla çalışmak oldu. Bütün bunlardan önce yapmam gereken en önemli konu paydaşı, yer aldığım birçok projede olduğu gibi bu birleşen de de ortak çalışacağım Moda tasarımcısı Neslişah Yılmaz'ın fikirlerini uzun uzun dinlemek istedim. İki ayrı disiplinin uyumlu halde başarılı bir sonuca ulaşması için disiplinler arası eşleşmeleri anlayıp, analiz etmek gerekirdi. Bir diğer taraftan süreç boyunca değişken bir fikir yapısına sahip olmayı seviyorum. Çünkü su üzerinde çalışmak, sabit olmayan, esnek bir fikir yapısı gerektiriyor. Böylece ilerleyen süreçte ilk yola çıktığım fikirden ve ezberimden uzaklaşmış oluyorum. Aslında bu hal etken ve aynı zamanda edilgen bir yapıyla proje paydaşımdan bir çok şey öğrenmeme de imkan kazandırıyor. Bildiğiniz gibi çini, halı ve tezhip gibi Anadolu'nun birçok sanat disiplininde önemli bir motiftir Lale. Özellikle de ebru sanatında yeri başkadır. Nedeni ise hem manası bakımından önemli hem de teknik açıdan baktığımızda ebruya eklenen ilk figüratif formdur. Paydaşı olduğum bu projede öncelikli kaygım klişelere düşmeden mümkün olduğu kadar modanın kendi dinamikleriyle tasarımların dilini buluşturmak olacak. Bu bakış açısıyla lale desenlerinin, tasarıma göre değişken ve stilize edilebileceği içerikler geliştirmek üzere yola çıkıyorum. 'dedi