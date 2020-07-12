Osmanlıspor: 1-0

87'nci dakikada Rıdvan Şimşek'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa Enes'in kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

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