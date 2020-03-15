Osmanlıspor 1-1 Giresunspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmanlıspor 1-1 Giresunspor - Son Dakika Spor

Osmanlıspor 1-1 Giresunspor

31 dakika önce

Stat: OsmanlıHakemler: Turgut Doman, Gökhan Memişoğlu, Selahattin AltayOsmanlıspor: Mele, Ayuk, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Tamer Aşık, Halil İbrahim Esen, Blagojevic, Todorovic (Dk. 82 Erdem Çetinkaya), BatuhanYılmaz (Dk.

Osmanlıspor 1-1 Giresunspor, System.String[]

Stat: Osmanlı


Hakemler: Turgut Doman, Gökhan Memişoğlu, Selahattin Altay


Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Tamer Aşık, Halil İbrahim Esen, Blagojevic, Todorovic (Dk. 82 Erdem Çetinkaya), Batuhan


Yılmaz (Dk. 82 Okan Deniz), Beykan Şimşek, Mertan Caner Öztürk


Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 68 Mehmet Taş), Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Rusescu), Landel, Del Valle, Özgür Can Özcan (Dk. 68 Milinkovic)


Goller: Dk. 63 Numan Çürüksu (Kendi kalesine) (Osmanlıspor), Dk. 80 Rusescu (Penaltıdan) (Giresunspor)


Kırmızı kartlar: Dk. 45 2 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 90 2 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Dk. 44 Özgür Can Özcan, Dk. 44 Muhammed Bayır, Dk. 74 Landel (Giresunspor), Dk. 61 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)


Osmanlıspor, Çetinkaya, Çankaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:00 
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