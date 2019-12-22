Osmanlıspor 1-1 İstanbulspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmanlıspor 1-1 İstanbulspor - Son Dakika Spor

Osmanlıspor 1-1 İstanbulspor

6 saat önce

Stat: OsmanlıHakemler: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Furkan ÜrünOsmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 68 Okan Deniz), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Halil İbrahim Esen, Barış Zeren (Dk. 37 Tamer Aşık), Todorovic, Beykan Şimşek (Dk.

Osmanlıspor 1-1 İstanbulspor, System.String[]

Stat: Osmanlı


Hakemler: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Furkan Ürün


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 68 Okan Deniz), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Halil İbrahim Esen, Barış Zeren (Dk. 37 Tamer Aşık), Todorovic, Beykan Şimşek (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Ayuk, Mertan Caner Öztürk


İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Ali Aytemur, Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 74 Oğuzhan Akgün), Ali Dere (Dk. 87 Zafer Şensoy), Diouf


Goller: Dk. 10 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 77 Todorovic (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Dk. 27 Mertan Caner Öztürk, Dk. 31 Ali Ülgen, Dk. 79 Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Dk. 35 Duhan Aksu, Dk. 87 Ali Aytemur (İstanbulspor)


Osmanlıspor, Okan Deniz, Ali Ülgen, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Artık bu suskun politikayı sürdürme lüksümüz yok
Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması: Daha gelen teklif yok Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması ve G.Saray'a gönderme!

Son Dakika Haberleri
00:08 Fenerbahçe Öznur Kablo 89-55 Bellona Kayseri Basketbol - Son Dakika Spor
00:08 Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek! - Son Dakika Spor
23:58 Yelken: BAYK Güz Trofesi - Son Dakika Spor
23:58 Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
23:56 Havalı Silahlar Atıcılık Ligi Finali sona erdi - Son Dakika Spor
22:40 Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 00:20:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlıspor 1-1 İstanbulspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]