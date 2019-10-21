Osmanlıspor: 2-0

Teknik direktör Erkan Zengin 2 gol attı ve kendisini oyundan aldı!

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STAT: Vefa

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Baran Eraslan

GOLLER: Dk. 43 (P) ve Dk. 77 Erkan Zengin ( Fatih Karagümrük

SARI KARTLAR: Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Erkan Zengin (Fatih Karagümrük) - Erdem Çetinkaya ( Osmanlıspor

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Fatih Karagümrük, evinde ağırladığı Ankara ekibi Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri takımın hem teknik direktörlüğünü hem de kaptanlığını üstlenen Erkan Zengin kaydetti. Erkan Zengin, maçın 43'üncü dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 77'nci dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Zengin, müsabakanın 81'inci dakikasında kendisini oyundan aldı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 15'e yükseltirken, Osmanlıspor 7 puanda kaldı.