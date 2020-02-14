Osmanlıspor: 2-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmanlıspor: 2-2 - Son Dakika Spor

Osmanlıspor: 2-2

6 saat önce

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Deniz Turgut (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)ALTINORDU: Erhan (xx) - Onur (x) (Dk. 46 Burak x), Sinan (xx), Ravil (xxx), Ali (xx), Berkay (xx) (Dk. 82 Okan xx), Furkan (xx), Atakan (xx) (Dk.

Osmanlıspor: 2-2, System.String[]

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Deniz Turgut (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)

ALTINORDU: Erhan (xx) - Onur (x) (Dk. 46 Burak x), Sinan (xx), Ravil (xxx), Ali (xx), Berkay (xx) (Dk. 82 Okan xx), Furkan (xx), Atakan (xx) (Dk. 62 Hüsamettin x), Muhammed (xx), Metehan (xxx), Kemal (xx)

OSMANLISPOR: Mele (xx) - Oğuz (xx), Mehmet (xx), Atakan (xx), Ali (xx), Blagojevic (xxx), Halil İbrahim (xxx), Ayuk (xxx), Barış (xx), Todorovic (xx) (Dk. 90+2 Erdem), Mertan (xx) (Dk. 87 Okan)

GOLLER: Dk. 9 Metehan, Dk. 88 Ravil (Altınordu) - Dk. 17 Halil İbrahim, Dk. 22 Blagojevic (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Halil İbrahim, Oğuz (Osmanlıspor)

TFF 1'inci Lig'de 22'nci haftanın açılış maçında Altınordu evinde Osmanlıspor'la 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada Metehan, 87'nci dakikada Okan, konuk takımın gollerini 17'nci dakikada Halil İbrahim, 22'nci dakikada Blagojevic kaydetti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 24, Başkent ekibi 18 puana ulaştı.

7'nci dakikada kalecinin öne çıktığını gören Altınordulu Muhammed yaklaşık 30 metreden şansını denedi, kaleci Mele topu son anda kornere tokatladı.

9'uncu dakikada Altınordu öne geçti. Atakan'ın vuruşunda defanstan seken top havalandı. İyi yükselen Metehan kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

17'nci dakikada Altınordu savunmasının uzaklaştıramadığı topla sol çaprazda buluşan Halil İbrahim müthiş bir vuruşla uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 1-1.

22'nci dakikada Osmanlıspor ikinci golü buldu. Blagojevic'in ceza sahası dışından sert bir vuruşla kaleci Erhan'ı avladı: 1-2.

24'üncü dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Soldan Metehan'ın ortasında yakın mesafeden Kemal kafayı çaktı, top üst direkte patladı.

İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

72'nci dakikada Altınordu atağında sağdan Furkan ortaladı, Hüsamettin'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

74'üncü dakikada ev sahibi ekibin kazandığı frikikte Muhammed yerden vurdu, kaleci Mele uzanarak topa sahip oldu.

88'inci dakikada Altınordu'nun sağdan kazandığı kornerde Okan ceza sahasına ortaladı, arka direkte Ravil kafayla ağları havalandırdı: 2-2.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.


Osmanlıspor, Altınordu, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:04 Kaynak: DHA
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