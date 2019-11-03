Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor: 3-2
Son Dakika Spor Osmanlıspor: 3-2

Osmanlıspor: 3-2

6 saat önce

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Yıldırım, Murat AltanESKİŞEHİRSPOR: Ekrem- Mehmet Feyzi, Mevlüt, Cemali Sertel, Berkay Dabanlı, Mehmet Özcan, Milinkoviç, Kamal Issah, Jesse Sekidika (Dk.90 Sezgin Coşkun), Furgan Polat (Dk.65 Furkan Balaban), İbrahim Sissoko (Dk.

Osmanlıspor: 3-2, System.String[]

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem- Mehmet Feyzi, Mevlüt, Cemali Sertel, Berkay Dabanlı, Mehmet Özcan, Milinkoviç, Kamal Issah, Jesse Sekidika (Dk.90 Sezgin Coşkun), Furgan Polat (Dk.65 Furkan Balaban), İbrahim Sissoko (Dk.69 Emre Güral)

OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp- Mehmet Yiğit, Atakan, Oğuz, Ali Eren, Beykan, Ayuk Mbu, Jovan Blagojevic, Mertan Caner, Hasan, Erdem (Dk.64 Okan Deniz)

GOLLER: Dk.16 Milinkoviç (penaltı), Dk.53 Jesse, Dk. 68 Cemali (Eskişehirspor). Dk.33 Mehmet Yiğit, Dk.72 Mevlüt Çelik (Kendi kalesine) (Osmanlıspor)

SARI KART: Furgan Polat, Mehmet Özcan, Berkay, Mehmet Feyzi (Eskişehirspor). Ayuk Mbu, Beykan, Ali Eren (Osmanlıspor)

TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-2 yendi.

16'ncı dakikada gelişen Eskişehirspor atağında cezasahası içinde Atakan, Milinkoviç'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Milinkoviç topu ağlara gönderdi (1-0)

33'üncü dakikada Jovan Blagojevic ceza sahasına yaptığı ortada oluşan karambolde Mehmet Yiğit vurdu. Top ağlarla buluştu. (1-1)

53'üncü dakikada Cemali'nin soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde Jesse'nin vuruşu ağlara gitti (2-1)

68'inci dakikada Cemali ceza sahası dışından sert vurdu, top ağlarla buluştu. (3-1)

72'nci dakikada Osmanlıspor atağında ceza sahası içinde Mevlüt Çelik kafayla topu kendi kalesine gönderdi. (3-2)

Karşılaşma Eskişehirspor'un 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı.


- Eskişehir
Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:32 Kaynak: DHA
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