Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor 3 Golle Kazandı

Osmanlıspor 3 Golle Kazandı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup etti.

Osmanlıspor 3 Golle Kazandı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup etti.

KÜNYE

Stat: Osmanlı Hakemler: Süleyman Abay xx, Gökhan Memişoğlu x, Erkan Akbulut xx Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Caner xx, Sinan xxx (Beykan dk. 86 ?), Ayuk xxx, Burhan xxx, Hasan x (N'Diaye dk. 74 x), Muhammed x, Mertan xx (Gueye dk. 65 xx), Numan xx, Lumanza xx, Anıl xx Yedekler: Abdulaziz, Ali Eren, Todorovic, Mehmet Teknik Direktör: Osman Özköylü Boluspor: Gökhan Değirmenci x, Diarra x, Umut x (İsmail dk. 61 xx), Akabueze x, Ufuk x, Mutlu xx, Dimov xx, Guido x, Yusuf xx, Burak x (Sebaihi dk. 45 x), Mustafa x (Batuhan dk. 76 x) Yedekler: Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Abdurrahman Çağlar Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar Goller: Burhan Eşer (dk. 4 ve 33), Sinan Kurt (dk. 81) (Osmanlıspor), Mustafa Durak (dk. 45+1) (Boluspor) Kırmızı Kartlar: Ufuk Budak (dk. 90+3) (Boluspor) Sarı Kartlar: Guido Koçer (Boluspor), Tortol Lumanza, Beykan Şimşek (Osmanlıspor)

(Cem Geçim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:36 Kaynak: İHA

Boluspor, Spor
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