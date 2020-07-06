Osmanlıspor 8 maç sonra galibiyetle tanıştı! - Son Dakika

Osmanlıspor 8 maç sonra galibiyetle tanıştı!

Ligde genç futbolcuların çoğunlukta olduğu bir kadroyla mücadele eden başkent ekibi, dün konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Ligde genç futbolcuların çoğunlukta olduğu bir kadroyla mücadele eden başkent ekibi, dün konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

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Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Doğukan Efe, penaltıdan Mertan Caner Öztürk ve kendi kalesine Alaaddin Okumuş attı.


Osmanlıspor, bu sonuçla 8 maç sonra galip geldi. Mor-sarılılar, Ümraniyespor maçı öncesi ligdeki son galibiyetini 23. hafta maçında sahasında Ekol Göz Menemenspor karşısında 2-0'lık skorla almıştı. Başkent temsilcisi, daha sonra çıktığı 8 maçta sahadan 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrılmıştı.


Osmanlıspor, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen arada yaşanan başkan ve teknik direktör değişikliğinden sonra ilk galibiyetini elde etti. Başkan Mehmet Emin Katipoğlu ve teknik direktör Ali Güneş, ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.


Mor-sarılılar, Ali Güneş yönetiminde Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altay'a mağlup olmuştu.


- Umutlarını korudu


Ümraniyespor galibiyetiyle puanını 27'ye yükselten 16. sıradaki Osmanlıspor, kümede kalma umutlarını da son iki haftaya taşıdı.


Bir maçı eksik Boluspor, 30 puanla 15. sırada yer alıyor. Osmanlıspor, Boluspor'u Ankara'da 2-1, deplasmanda ise 2-0 mağlup etmişti.


Ligde 14. sıradaki Altınordu'nun ise 33 puanı bulunuyor. Osmanlıspor, 33. hafta maçında İstanbulspor'a konuk olacak.


Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:12 

Son Dakika Spor Osmanlıspor 8 maç sonra galibiyetle tanıştı! - Son Dakika Spor
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