Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Osmanlıspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

13 dakika önce

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlıspor, Adana Demirspor Maçına Hazır, System.String[]
Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından hız artırmaya yönelik çalışma yaptı.

Mor-sarılı ekipte tedavilerine devam edilen Tugay Kacar, Magaye, Karcemarskas ve Ali Ülgen, karşılaşma öncesi son idmana katılmadı.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:43 Kaynak: AA

Spor
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