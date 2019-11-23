Osmanlıspor, Adana Demirspor maçına hazır

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Haftanın son antrenmanı ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Pas organizasyonuyla devam eden antrenmanda, daha sonra tam sahada taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.
Çalışmalara hafif adale ağrısı bulunan Tugay Kacar, tedbir amaçlı katılmadı.