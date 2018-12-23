Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor-Adanaspor: 3-1 (Yeniden)

Osmanlıspor-Adanaspor: 3-1 (Yeniden)

2 saat önce

STAT: Bolu AtatürkHAKEMLER: Yasin Kol (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Seyfettin Ünal (xx)OSMANLISPOR: Karcemarskas (xx)- Caner Arıcı (xx), Tugay Kacar (xx), Ayuk Mbu (xxx)(Dk.85 Beykan), Burhan Eşer (xx), Hasan Kılıç (xx), Muhammed Bayır (xx), Caner Öztürk (xx)(Dk.

Osmanlıspor-Adanaspor: 3-1 (Yeniden), System.String[]


STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Seyfettin Ünal (xx)

OSMANLISPOR: Karcemarskas (xx)- Caner Arıcı (xx), Tugay Kacar (xx), Ayuk Mbu (xxx)(Dk.85 Beykan), Burhan Eşer (xx), Hasan Kılıç (xx), Muhammed Bayır (xx), Caner Öztürk (xx)(Dk.65 Gueye xxx), Numan Çürüksu (xx), Lembi (xx)(Dk.72 Sinan Kurt xx), Anıl Karaer (xx)

ADANASPOR: İrfan Can Eğribayat (xx) - Veli Kızılkaya (xx), Hakan Barış (xx), Feczesin (xx)(Dk.76 Doğanay Kılıç x), Yener Arıca (xx), Onur Akbay (xx), Vasile (xx), Kone (xx), Gökhan Sazdağı (xx), Andaç Güleryüz (xx), Eren Keleş (xxx)

GOLLER: Dk.67 Mbu, Dk.86 Gueye, Dk.90+5 Sinan Kurt (Osmanlıspor), Dk. 90+4 Eren Keleş (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Caner Öztürk (Osmanlıspor), Onur Akbay, Gökhan Sazdağı, Andaç Güleryüz (Adanaspor) 

Spor Toto 1'inci Lig'de Osmanlıspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Adanaspor'u 3-1 mağlup etti.

15'inci dakikada, ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Burhan Eşer'in vuruşunda top kaleciden geri döndü.

64'üncü dakikada, Eren Keleş'in ceza sahası dışından sert şutu kaleciden geri döndü.

67'inci dakikada, Lembi'nin ceza sahası içerisinde havalandırdığı topa yükselen Mbu'nun kafa şutu ağlara gitti: 1-0.

74'üncü dakikada, Osmanlıspor atağında ceza sahası içinde Gueye'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu kaleci kornere çeldi.

86'ncı dakikada, ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Gueye'nin şutunda top ağlara gitti: 2-0

90+4'üncü dakikada, ceza sahası içinde topla buluşan Eren Keleş'in şutunda top ağlara gitti: 2-1.

90+5'inci dakikada, orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Gueye'nin pasında Sinan Kurt'un şutu golle sonuçlandı: 3-1.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:09 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Bolu, Adanaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bolu'da 2 Erkek ve 4 Kadın Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Şov Yaparak Yendi: 4-1

Basketbolda Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti BB Erzurumspor, Evinde Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:14:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor-Adanaspor: 3-1 (Yeniden)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]