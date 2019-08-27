Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Haber

Osmanlıspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Osmanlıspor, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından hız kesmeden TFF 1. Lig 3. hafta maçı hazırlıklarına başladı.

Osmanlıspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Osmanlıspor, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından hız kesmeden TFF 1. Lig 3. hafta maçı hazırlıklarına başladı.


TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Yenikent stadında Adanaspor'u ağırlayacak Osmanlıspor, maç öncesi hazırlıklara başladı. Adanaspor maçı öncesi 1 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunan Osmanlıspor'da hedef 3 puan. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Çalışmalara tedavisi devam eden Tugay Kacar, hafif adale ağrıları bulunan Mehmet Yiğit ve Hasan Kılıç ile bağırsak enfeksiyonu yaşayan Mertan Caner Öztürk katılmadı. Başkent ekibi antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda çabukluğa yönelik çalışmalarda bulunan oyuncular daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. 4 grup halinde dar alanda 5'e 5 maç yapan başkent ekibi antrenmanı sonlandırdı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Carlos Kameni'nin sözleşmesini feshediyor!
Abdullah Avcı, Maia'nın dışında bir orta saha daha istedi! Dalbert Henrique Fenerbahçe'nin teklifini reddetti, G.Saray'ı düşünecek Fikret Orman yeniden aday olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 19:24:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]