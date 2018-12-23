Osmanlıspor Adanaspor'u 3 Golle Geçti

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor, Bolu Atatürk
Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adanaspor
'u 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Burhan Eşer
'in vuruşunda top kaleci Karcemarskas'tan geri döndü. 64. dakikada Eren Keleş'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Karcemarskas uzaklaştırdı. 67. dakikada Lembi'nin ceza sahası içerisinde havalandırdığı topa yükselen Mbu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 74. dakikada Osmanlıspor atağında ceza sahası içinde Gueye'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu kaleci İrfan Can
kornere çeldi. 86. dakikada ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Gueye'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0 90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren Keleş'in şutunda top ağlara gitti. 2-1 90+5. dakikada orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Gueye'nin pasında Sinan Kurt'un düzgün şutu golle sonuçlandı. 3-1
---KÜNYE---
Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Seyfettin Ünal
xx Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Caner Arıcı
xx, Tugay Kacar xx, Ayuk Mbu xxx (Beykan Şimşek
dk. 85 ?), Burhan Eşer xx, Hasan Kılıç
xx, Muhammed Bayır xx, Caner Öztürk
xx (Gueye dk. 65 xxx), Numan Çürüksu
xx, Lembi xx (Sinan Kurt dk. 72 x), Anıl Karaer
xx Yedekler: Abdulaziz Demircan
, Sinan Kurt, Beykan Şimşek, Oğuzhan Erdoğan
, Ndiaye, Barış Zeren
, Gueye Teknik Direktör: Osman Özköylü
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat x, Veli Kızılkaya
x, Hakan Barış x, Feczesin x (Doğanay Kılıç
dk. 76 ?), Yener Arıca x, Onur Akbay
x, Vasile x, Kone x, Gökhan Sazdağı
x, Andaç Güleryüz
x, Eren Keleş xx Yedekler: Öze Enes Soylu, Enes Yasin Akyol, Berkan Yıldırım
, Doğanay Kılıç, Serbay Can Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan Goller: Mbu (dk. 67), Gueye (dk. 86), Sinan Kurt (dk. 90+5) (Osmanlıspor), Eren Keleş (dk. 90+4) (Adanaspor) Sarı kartlar: Onur Akbay, Gökhan Sazdağı, Andaç Güleryüz (Adanaspor), Caner Öztürk (Osmanlıspor)
(İHA)