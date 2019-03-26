Osmanlıspor, Altınordu Hazırlıklarına Devam Etti
1 saat önce
Osmanlıspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Altınordu'yla oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.
Osmanlıspor, Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Altınordu
'yla oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya
'da yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilerek Antalya'da kampa giren Başkent ekibi günü tek antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Osman Özköylü
nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmana 5'e 2 top kapma oyunuyla devam edildi. Antrenmanın sonraki etabında sprint çalışması yapan oyuncular, taktik ağırlıklı çalışmaya geçti. Günün tek antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.
Antrenmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken ülkesinin milli takımından dönen Eric Ayuk, Muhammed Bayır
, Okan Deniz
ve Barış Zeren
takımdan ayrı koşu yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:31 Kaynak: DHA
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