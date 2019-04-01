Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, Altınordu Maçına Hazır

Osmanlıspor, Altınordu Maçına Hazır

41 dakika önce

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlıspor, Altınordu Maçına Hazır, System.String[]
Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Hafif tempoda geçen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılılar, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Antrenmana, saha kenarında kurulan istasyonda yapılan sprint çalışmasıyla devam edildi.

Taktik çalışmasıyla son bulan idmana tedavisine devam edilen Tugay Kacar katılmadı. İyileşme sürecine giren Muhammed Bayır ise takımla çalışmalara dahil oldu.

Mor-sarılı kafile, öğleden sonra hava yoluyla İzmir'e gidecek.

Altınordu ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.00'da Bornova Stadı'nda oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:06 Kaynak: AA

Altınordu, Spor
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