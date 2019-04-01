Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, Altınordu Maçına Hazır

Osmanlıspor, Altınordu Maçına Hazır

1 saat önce

Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu'yla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlıspor, Altınordu Maçına Hazır, System.String[]


Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu'yla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent ekibi, teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde 1 saat çalıştı. Antrenmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken iyileşme sürecine giren Muhammed Bayır takımla birlikte çalışmalara başladı. Başkent ekibi haftanın sonra antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunu ve ardından saha kenarına kurulu istasyonda yapılan sprint çalışmasıyla antrenmana devam edildi. Haftanın son antrenmanı taktik çalışmasıyla son buldu.  

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:11 Kaynak: DHA

Altınordu, Spor
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