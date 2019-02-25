Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor Ara Vermedi

Osmanlıspor Ara Vermedi

23 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında önceki gün Abalı Denizlispor'u mağlup ederek liderlik koltuğunu devralan Başkent ekibi Osmanlıspor, çalışmalara ara vermeden devam etti.

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Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında önceki gün Abalı Denizlispor'u mağlup ederek liderlik koltuğunu devralan Başkent ekibi Osmanlıspor, çalışmalara ara vermeden devam etti. Teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Abalı Denizlispor maçında forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. 5'e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılılar daha sonra dar alanda 1'e 1 çalışma yaptı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu. 

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:46 Kaynak: DHA

Spor
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