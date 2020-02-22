Osmanlıspor ara vermedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmanlıspor ara vermedi - Son Dakika Spor

Osmanlıspor ara vermedi

6 saat önce

TFF 1. Lig'de dün Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, lider Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Osmanlıspor ara vermedi, System.String[]

TFF 1. Lig'de dün Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, lider Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü.

Ekol Göz Menemenspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma koşusunun ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Pas organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Hatayspor ile Osmanlıspor arasındaki 24. hafta karşılaşması, 25 Şubat Salı günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor'un golüne uzun süre itiraz etti
Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı Beşiktaş ve Trabzonspor, Hanau'yu unutmadı Galatasaray'ın derbi paylaşımı büyük beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 22:03:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlıspor ara vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]