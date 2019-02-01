Osmanlıspor - Balıkesirspor Baltok: 1-0
11 dakika önce
STAT: OsmanlıHAKEMLER: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Hasan Hüseyin TetikOSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı (Dk. 76 Beykan Şimşek), Numan Çürüksu, Ndiaye, Muhammed Bayır, Ayuk, Hasan Kılıç, Lumanza, Burhan Eşer (Dk. 68 Todorovic), Sinan Kurt, Magaye (Dk.
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Hakan Ceylan
, İlker Takpak
, Hasan Hüseyin
Tetik
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı
(Dk. 76 Beykan Şimşek
), Numan Çürüksu
, Ndiaye, Muhammed Bayır
, Ayuk, Hasan Kılıç
, Lumanza, Burhan Eşer
(Dk. 68 Todorovic), Sinan Kurt, Magaye (Dk. 64 Mertan Caner Öztürk
)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla Özmen
, Cüneyt Köz
, Nizamettin Çalışkan
, Mehmet Boztepe
(Dk. 81 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 53 Muhammed Ali Doğan
), Sedat Şahintürk, Okan Alkan
, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
GOL: Dk. 39 Sinan Kurt (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Karcemarskas, Mertan Caner
Öztürk, Sinan Kurt (Osmanlıspor) - Muhammed Ali
Doğan, Cumali Bişi, Glumac (Balıkesirspor
Baltok)
Spor Toto 1'inci Lig 20'nci hafta mücadelesinde Osmanlıspor kendi sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:13 Kaynak: DHA
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