Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u 1-0 Yendi

Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u 1-0 Yendi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.

Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u 1-0 Yendi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Osmanlı Hakemler: Hakan Ceylan xx, İlker Takpak xx, Hasan Hüseyin Tetik xx Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Caner xx (Beykan Şimşek dk. 76 xx), Sinan xxx, Ayuk xxx, Burhan xx (dk. 69 Todorovic x), Hasan x, N'Diaye x, Muhammed xx, Numan xx, Lumanza xx, Gueye x (Mertan dk. 64 xx) Yedekler: Abdulaziz, Ali Eren, Galip, Mehmet Yiğit Teknik Direktör: Osman Özköylü Balıkesirspor Baltok: Atilla xx, Cüneyt xxx, Nizamettin xx, Mehmet Boztepe xx (Rahmi dk. 81 ?), Kethevoma x (Muhammed Ali Doğan dk. 54 xx), Sedat xx, Okan x, A'Beka xx, Glumac xxx, Doğa x, Cumali xx Yedekler: Vukovic, Asil, Serdar, Kağan, Celal Teknik Direktör: Giray Bulak Gol: Sinan (dk. 40) (Osmanlıspor) Sarı kartlar: Karcemarskas, Mertan, Sinan (Osmanlıspor), Muhammed Ali Doğan, Cumali, Glumac (Balıkesirspor Baltok)

(Cem Geçim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

Beykan Şimşek, Balıkesirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Transfer Yasağını Kaldıran Elazığspor, 2 Saatte 17 Futbolcuyla Anlaştı Fenerbahçe, Göztepe'yi 1-0 Mağlup Etti

Rıdvan Dilmen, Sadık'ı Sakatlayan Göztepeli Jerome'a Yüklendi Fenerbahçe'de Victor Moses İlk Golünü Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 23:08:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u 1-0 Yendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]