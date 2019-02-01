Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u 1-0 Yendi

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor, sahasında Balıkesirspor
Baltok'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Osmanlı Hakemler: Hakan Ceylan
xx, İlker Takpak
xx, Hasan Hüseyin
Tetik xx Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Caner xx (Beykan Şimşek
dk. 76 xx), Sinan xxx, Ayuk xxx, Burhan xx (dk. 69 Todorovic x), Hasan x, N'Diaye x, Muhammed xx, Numan xx, Lumanza xx, Gueye x (Mertan dk. 64 xx) Yedekler: Abdulaziz, Ali Eren
, Galip, Mehmet Yiğit Teknik Direktör: Osman Özköylü
Balıkesirspor Baltok: Atilla xx, Cüneyt xxx, Nizamettin xx, Mehmet Boztepe
xx (Rahmi dk. 81 ?), Kethevoma x (Muhammed Ali Doğan
dk. 54 xx), Sedat xx, Okan x, A'Beka xx, Glumac xxx, Doğa x, Cumali xx Yedekler: Vukovic, Asil, Serdar, Kağan, Celal Teknik Direktör: Giray Bulak
Gol: Sinan (dk. 40) (Osmanlıspor) Sarı kartlar: Karcemarskas, Mertan, Sinan (Osmanlıspor), Muhammed Ali
Doğan, Cumali, Glumac (Balıkesirspor Baltok)
(Cem Geçim/İHA)