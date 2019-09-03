Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, Bolu'da kampa girdi
Son Dakika Spor Haber

Osmanlıspor, Bolu'da kampa girdi

3 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi.

Osmanlıspor, Bolu'da kampa girdi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bolu'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli arayı fırsat bilen mor-sarılılar, çalışmalarını 6 gün Bolu'da sürdürecek.

Başkent ekibi, Bolu kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Futbolcular, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan ve 1 saat 10 dakika süren antrenmana ısınma koşusuyla başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi.

Antrenmanın ikinci bölümünde pas ve dayanıklılık ağırlıklı çalışma yapan mor sarılılar, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bekir İrtegün, Sakaryaspor ile anlaştı
Menemenspor'da Webo transferi gerçekleşmedi! Fenerbahçe, Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak 12 Dev Adam, ABD'ye 93-92 mağlup oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:24:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, Bolu'da kampa girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]