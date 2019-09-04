Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor bolu'da kampa girdi
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Osmanlıspor bolu'da kampa girdi

51 dakika önce

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen Başkent ekibi çalışmalarını Bolu'ya taşıdı.

Osmanlıspor bolu'da kampa girdi, System.String[]

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen Başkent ekibi çalışmalarını Bolu'ya taşıdı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bolu'da kampa girdi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen mor-sarılılar, 6 gün çalışmaları Bolu'da sürdürdükten sonra hazırlık maçı oynayıp Ankara'ya dönecek ve Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde 1 saat 10 dakika çalıştı. Bolu Koru Otel'in sahasında yapılan antrenmana, oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde pas ve dayanıklılık ağırlıklı çalışma yapan mor sarılılar, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:24 Kaynak: DHA
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