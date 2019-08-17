Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor - Boluspor: 2-1
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Osmanlıspor - Boluspor: 2-1

1 saat önce

STAT: OSMANLIHAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Baran Eraslan (xx), Hüseyin Aylak (xx)OSMANLISPOR: Mele (xx), Ali Ülgen (xx), Atakan Rıdvan Çankaya (xx), Mehmet Yiğit (xx), Ali Eren İyican (xx), Blagojevic (xxx), (Dk 76 Beykan Şimşek x),Hasan Kılıç (x), Ayuk (xx), Sinan Kurt (xx), (Dk 90+3 Barış...

Osmanlıspor - Boluspor: 2-1, System.String[]

STAT: OSMANLI
HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Baran Eraslan (xx), Hüseyin Aylak (xx)
OSMANLISPOR: Mele (xx), Ali Ülgen (xx), Atakan Rıdvan Çankaya (xx), Mehmet Yiğit (xx), Ali Eren İyican (xx), Blagojevic (xxx), (Dk 76 Beykan Şimşek x), Hasan Kılıç (x), Ayuk (xx), Sinan Kurt (xx), (Dk 90+3 Barış Zeren x), Todorovic (xx), Mertan Caner Öztürk (xx), (Dk 90+6 Oğuz Yıldırım ?)
BOLUSPOR: Ozan Evrim Özenç (xx), Cumali Bişi (xx), Umut Gündoğan (x), (Dk 58 Mutlu Güler xx),  Poepon (xxx), Bilal Kısa (xx), (Dk 74 Gökhan Sazdağı x), Mustafa Eskihellaç (xxx), Seth Sincere (xx), Hayrullah Bilazer (xx), (Dk 90 İsmail Konuk x), Ümit Kurt (xxx), Burak Bekaroğlu (xx), Mustafa Durak (xx)
GOLLER: Dk 60 Poepon, (Boluspor) - Dk 67 Blagojevic, Dk 86 Burak Bekaroğlu, (Kendi Kalesine), (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Mertan Caner Öztürk, (Osmanlıspor) - Ümit Kurt, Umut Gündoğan, (Boluspor)
TFF Birinci Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor ile karşılaştı. Osmanlıspor Blagojevic ve Bolusporlu Burak Bekaroğlu'nun kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.


- Ankara
Hüseyin Aylak, Baran Eraslan, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:46 Kaynak: DHA
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