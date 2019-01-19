Osmanlıspor - Boluspor: 3 - 1

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Süleyman Abay
, Gökhan Memişoğlu
, Erkan Akbulut
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı
, Numan Çürüksu
, Anıl Karaer
, Muhammed Bayır
, Lumanza, Hasan Kılıç
(Dk. 74 Ndiaye), Sinan Kurt (Dk. 86 Beykan Şimşek
), Ayuk, Burhan Eşer
, Mertan Caner
Öztürk (Dk. 65 Magaye)
BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci, Mutlu Güler, Dimov, Diarra, Ufuk Budak
, Burak Asan (Dk. 46 Sebaihi), Yusuf Emre Gültekin
, Akabueze, Umut Gündoğan
(Dk. 61 İsmail Haktan
Odabaşı), Mustafa Durak
(Dk. 76 Mustafa Batuhan Altıntaş
), Guido Koçer
GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 33 Burhan Eşer, Dk. 81 Sinan Kurt (Osmanlıspor) - Dk. 45+1 Mustafa Durak (Boluspor
)
SARI KARTLAR: Guido Koçer, Mutlu Güler (Boluspor) - Lumanza, Beykan (Osmanlıspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Ufuk Budak (Boluspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 33'üncü dakikalarda Burhan Eşer ve 81'inci dakikada Sinan Kurt kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 45+1'inci dakikada Mustafa Durak'tan geldi. - Ankara