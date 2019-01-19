Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor - Boluspor: 3 - 1

Osmanlıspor - Boluspor: 3 - 1

1 saat önce

STAT: OsmanlıHAKEMLER: Süleyman Abay, Gökhan Memişoğlu, Erkan AkbulutOSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk. 74 Ndiaye), Sinan Kurt (Dk. 86 Beykan Şimşek), Ayuk, Burhan Eşer, Mertan Caner Öztürk (Dk.

Osmanlıspor - Boluspor: 3 - 1, System.String[]


STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Süleyman Abay, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk. 74 Ndiaye), Sinan Kurt (Dk. 86 Beykan Şimşek), Ayuk, Burhan Eşer, Mertan Caner Öztürk (Dk. 65 Magaye)

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci, Mutlu Güler, Dimov, Diarra, Ufuk Budak, Burak Asan (Dk. 46 Sebaihi), Yusuf Emre Gültekin, Akabueze, Umut Gündoğan (Dk. 61 İsmail Haktan Odabaşı), Mustafa Durak (Dk. 76 Mustafa Batuhan Altıntaş), Guido Koçer

GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 33 Burhan Eşer, Dk. 81 Sinan Kurt (Osmanlıspor) - Dk. 45+1 Mustafa Durak (Boluspor)

SARI KARTLAR: Guido Koçer, Mutlu Güler (Boluspor) - Lumanza, Beykan (Osmanlıspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Ufuk Budak (Boluspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4 ve 33'üncü dakikalarda Burhan Eşer ve 81'inci dakikada Sinan Kurt kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 45+1'inci dakikada Mustafa Durak'tan geldi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:32 Kaynak: DHA

Süleyman Abay, Beykan Şimşek, Burhan Eşer, Spor
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