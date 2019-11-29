Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır
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Osmanlıspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

7 saat önce

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlıspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır, System.String[]

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün Erzurum'a giden başkent ekibi, karşılaşma öncesi son çalışmasını Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sahasında gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde 1 saat süren antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılılar, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman, açma-germe egzersizleriyle son buldu.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Osmanlıspor, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:06 Kaynak: AA
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