Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor çift antrenman yaptı
Son Dakika Spor Haber

Osmanlıspor çift antrenman yaptı

44 dakika önce

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kampa girerek değerlendiren başkent ekibi Osmanlıspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Osmanlıspor çift antrenman yaptı, System.String[]

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kampa girerek değerlendiren başkent ekibi Osmanlıspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


Türkiye A Milli Futbol Takımının Andorra ve Moldova'yla oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme grup maçları nedeniyle ligde verilen arayı Bolu'da kampa girerek değerlendiren Osmanlıspor, kampın ikinci gününü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde günün ilk antrenmanını fitness salonunda gruplar halinde kuvvet ağırlıklı çalışmayla geçiren mor-sarılılar akşam ise antrenman sahasında çalıştı.


Otelin antrenman sahasında yapılan akşam antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü. Çalışmalara hafif adale ağrısı bulunan Jovan katılmazken Okan Deniz takımdan ayrı kondisyoner gözetiminde koştu. Mor-sarılı ekip antrenmana topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Osmanlıspor, lige verilen aranın ardından 15 Eylül'de deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. - ANKARA

Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz
Andorra maçının biletleri tükendi Galatasaray, yeni transferleri için imza töreni düzenledi Martin Linnes'in eşinden Galatasaray taraftarını üzen paylaşım!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:41:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor çift antrenman yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]