Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları
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Osmanlıspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor, Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Osmanlıspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor, Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanın 1 saat 20 dakika sürdüğü ifade edildi.

Tedavisi süren Tugay Kacar, hafif adale ağrıları bulunan Mehmet Yiğit ve Hasan Kılıç ile bağırsak enfeksiyonu yaşayan Mertan Caner Öztürk'ün idmanda yer almadığı bildirildi.

İdmana ısınma koşusuyla başlayan başkent ekibinin saha kenarına kurulu istasyonlarda çabukluğa yönelik çalışmalarda bulunduğu belirtildi. Gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan mor-sarılı futbolcuların, 4 grup halinde dar alanda 5'e 5 maç yaparak antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Osmanlıspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:46 Kaynak: AA
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