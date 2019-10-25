Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Osmanlıspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

Osmanlıspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

6 dakika önce

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osmanlıspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın 1 saat 20 dakika sürdüğü belirtildi.

Çalışmaya tedavisi süren Halil İbrahim Esen'in katılmadığı, bu futbolcunun fitness salonunda bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.

Başkent ekibinin antrenmana sahada yapılan ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladığı, sonrasında ise fitness salonunda idmana devam ettiği aktarıldı.

Fitness salonunda kuvvet çalışması yapan oyuncuların tekrar sahaya çıkarak pas organizasyonlarında bulunduğu, ardından da idmanı taktik ağırlıklı çalışmayla bitirdiği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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