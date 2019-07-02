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Osmanlıspor'da ayrılık

34 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da savunma oyuncusu Anıl Karaer, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da savunma oyuncusu Anıl Karaer, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Anıl Karaer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmanlıspor ile olan sözleşmemi alacaklarım ödenmediği gerekçesiyle bugün itibarıyla tek taraflı feshetmiş bulunmaktayım." ifadesini kullandı.
Savunmada görev yapan 30 yaşındaki Anıl, son iki sezonda başkent ekibinin formasını giymişti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:23 Kaynak: AA
Anıl Karaer, osmanlıspor, Instagram, Spor
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