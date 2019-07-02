Osmanlıspor'da ayrılık
34 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da savunma oyuncusu Anıl Karaer, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:23 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da savunma oyuncusu Anıl Karaer
, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Anıl Karaer, Instagram
hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmanlıspor ile olan sözleşmemi alacaklarım ödenmediği gerekçesiyle bugün itibarıyla tek taraflı feshetmiş bulunmaktayım." ifadesini kullandı.
Savunmada görev yapan 30 yaşındaki Anıl, son iki sezonda başkent ekibinin formasını giymişti.
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