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Osmanlıspor'da ayrılık

58 dakika önce

Azerbaycan Premier Lig şampiyonu Karabağ, Osmanlıspor'un Senegalli forveti Magaye Gueye'yi transfer etti.

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Azerbaycan Premier Lig şampiyonu Karabağ, Osmanlıspor'un Senegalli forveti Magaye Gueye'yi transfer etti.
Karabağ, sosyal medya hesaplarından 29 yaşındaki golcü futbolcu Magaye'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Kariyerinde İngiliz ekibi Everton'ın formasını da giyen Magaye, geçen sezon Osmanlıspor ile Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 1. Lig'de 23 maça çıkarken 9 gollük performans sergiledi.
Azerbaycan, Karabağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:52 Kaynak: AA
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