Osmanlıspor'da ayrılık
58 dakika önce
Azerbaycan Premier Lig şampiyonu Karabağ, Osmanlıspor'un Senegalli forveti Magaye Gueye'yi transfer etti.
Azerbaycan Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:52 Kaynak: AA
Premier Lig şampiyonu Karabağ
, Osmanlıspor'un Senegalli forveti Magaye Gueye'yi transfer etti.
Karabağ, sosyal medya hesaplarından 29 yaşındaki golcü futbolcu Magaye'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Kariyerinde İngiliz ekibi Everton
'ın formasını da giyen Magaye, geçen sezon Osmanlıspor ile Spor
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Toto 1. Lig'de 23 maça çıkarken 9 gollük performans sergiledi.
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