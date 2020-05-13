Osmanlıspor'da başkan değişikliğine gidildi

Öte yandan Mehmet Emin Katipoğlu başkanlığındaki yeni yönetim teknik direktör İsman Taşdemir ile çalışmak istemediğinden dolayı ayrılık kararı aldı. Ligde kalan haftalarda kan değişikliğine gitmek istediklerini teknik direktör İsmat Taşdemir'e ileten yönetim kurulu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde işi resmiyete dökecek.

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