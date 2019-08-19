Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor'da başkent derbisi hazırlıkları başladı
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Osmanlıspor'da başkent derbisi hazırlıkları başladı

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.

Osmanlıspor'da başkent derbisi hazırlıkları başladı, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.
Boluspor galibiyetinin ardından bir gün izin yapan mor-sarılı ekip, Batıkent Tesisleri'nde 1 saat 10 dakika süren antrenman gerçekleştirdi.
Isınma koşusuyla başlayan haftanın ilk antrenmanı, koordinasyon çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde üç takım halinde dönüşümlü çift kale maç yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:16 Kaynak: AA
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