Osmanlıspor'da başkent derbisi hazırlıkları başladı
1 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:16 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı. Boluspor
galibiyetinin ardından bir gün izin yapan mor-sarılı ekip, Batıkent Tesisleri'nde 1 saat 10 dakika süren antrenman gerçekleştirdi.
Isınma koşusuyla başlayan haftanın ilk antrenmanı, koordinasyon çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde üç takım halinde dönüşümlü çift kale maç yaptı.
Günlük burç yorumları 19 Ağustos 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Serdar Ortaç, boşandığı eşi Chloe Loughnan evden ayrılırken yolcu etmedi Muğlaspor'a tahsis edilen otobüste yer alan kaplama istifa getirdi İran uyruklu dolandırıcılar, tırnakçılık yöntemiyle 7 bin lira çaldı