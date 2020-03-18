Osmanlıspor'da Beykan Şimşek ve Okan Deniz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmanlıspor'da Beykan Şimşek ve Okan Deniz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor

Osmanlıspor'da Beykan Şimşek ve Okan Deniz kadro dışı bırakıldı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da futbolcular Beykan Şimşek ve Okan Deniz, kadro dışı bırakıldı.

Osmanlıspor'da Beykan Şimşek ve Okan Deniz kadro dışı bırakıldı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da futbolcular Beykan Şimşek ve Okan Deniz, kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Osmanlıspor yönetimi ve teknik ekibin aldığı ortak karar doğrultusunda; Giresunspor maçında hakem Turgut Doman'a küfür ederek kırmızı kart gören ve kulüp içinde disiplinsiz davranışlar içerisinde bulunan Beykan Şimşek ile şu an için oyun sistemine uyum sağlamayacağı düşünülen Okan Deniz süresiz kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan başkent temsilcisi, ligin 29. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başlayan oyuncular, idmanın ikinci bölümünde saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü pas ve şut organizasyonları yaptı. Mor-sarılı ekip, tam sahada taktik ağırlıklı maçla antrenmanı sonlandırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beykan Şimşek, Osmanlıspor, Okan Deniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:54 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı
TFF 1. Lig'de en fazla kırmızı kart "seyircisiz 28. haftada" gösterildi TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi         
09:50
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 22:39:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlıspor'da Beykan Şimşek ve Okan Deniz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]