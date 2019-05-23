Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor'da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

Osmanlıspor'da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

8 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı play-off yarı final rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Osmanlıspor'da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı play-off yarı final rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Gazişehir Gaziantep ile dün oynanan ilk maçta forma giyen oyuncular yenilenme koşusuyla çalışmayı tamamladı.
Diğer futbolcular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.
Osmanlı Stadı'nda 26 Mayıs Pazar günü oynanacak play-off yarı final rövanş maçı saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Gazişehir Gaziantep, ilk maçı 2-0 kazanarak önemli bir avantaj elde etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:38 Kaynak: AA
Spor
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