Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Osmanlıspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osmanlıspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mor-sarılı ekip, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra gruplar halinde kuvvet çalışması yapan oyuncular, 1'e 1 hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.

Başkent ekibi, antrenmanın son bölümünde 4 ayrı grup halinde dar alanda çift kale maç yaptı.

Antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Beykan Şimşek katılmazken, Tugay Kacar, Todorovic ve Erdem Çetinkaya takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları
Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak 'Kural hatası' itirazı reddedilen Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:38:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmanlıspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]